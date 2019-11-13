شكرا لقرائتكم خبر عن صور ..تعرف على تفاصيل جلسة مزاد السيارات المخزنة بساحة جمارك المطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد فى الثانية عشرة ظهر غد الأربعاء، بقاعة النادى المصرى القاهرى بعين الصيرة جلسة المزاد العلني المقررة لبيع عدد 51 لوط سيارات ومواتير سيارات عبارة عن فارغة ورأس جرار بالمقطورة واردة من الخارج والمخزنة بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي. والسيارات التى سيتم عقد جلسة المزاد لبيعها هي من تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك وارد الخارج بعدد 49 لوط سيارة ماركات وطرازات وموديلات متنوعة ومنها صالون ونقل وجيب و7موتور ورأس جرار وماركات السيارات تشمل :دايو لانوس - هامر- مرسيدس- تويوتا - BMW - نيسان - دودج - فولكس - جاجوار - لكزس - هونداى ألنترا وأكسنت وسنتافى - مازدا -- شيروكى- سوزوكى - بورش شيفروليه - ميتسوبيشي ودايو وكيا وبيجو - أوسكار نصف نقل ولوط رأس جرار بالمقطورة ولوط به 7 موتور سيارة عبارة عن فارغة دون أية مشتملات ولا يرخص.























Advertisements





























Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور ..تعرف على تفاصيل جلسة مزاد السيارات المخزنة بساحة جمارك المطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.