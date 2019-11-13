شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الزراعيين: استمرار فتح باب الاشتراك بمشروع الرعاية الصحية حتى نهاية ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس محمد الشورى، السكرتير العام لنقابة الزراعيين، إن النقابة مستمرة فى فتح باب الاشتراك لأول مرة، وتجديد الاشتراك والتسجيل للزراعيين، وأسرهم بمشروع الرعاية الصحية 2020، حتى نهاية العام الحالى.

وأوضح السكرتير العام، أن التسجيل بدأ من خلال النقابة العامة وفروعها على مستوى الجمهورية بداية من أكتوبر الماضى، وحتى نهاية ديسمبر 2019، كما أن التسجيل متاح ايضا من خلال قافلة تسجيل الرعاية، والمتاحة لفترات محددة داخل كليات الزراعة بجامعة عين شمس، والقاهرة ومركز البحوث بالدقى، وذلك تيسيرا على أعضاء النقابة من الزراعيين.



