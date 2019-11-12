شكرا لقرائتكم خبر عن لاحتواء التصعيد في غزة.. مبعوث الأمم المتحدة يطير إلى مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجه مبعوث الأمم المتحدة، نيكولاي ميلادينوف، مساء الثلاثاء، إلى القاهرة في مسعى لاحتواء التصعيد في غزة.

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ذكر الموقع الإلكتروني العبري «واللا»، مساءالثلاثاء، بحسب «سبونتيك الروسية»، أن ميلادينوف توجه، بشكل عاجل، إلى العاصمة المصرية، القاهرة، لمحاولة وقف النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وأوضح الموقع الإلكتروني أن مبعوث الأمم المتحدة الخاص للسلام في منطقة الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، سيحاول وقف التصعيد في قطاع غزة، وفرض تهدئة في القطاع.

كما أكد الإعلامي الإسرائيلي، باراك رافيد، في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في «تويتر»، أن ميلادينوف والأمم المتحدة حاولوا طوال اليوم، الثلاثاء، وقف التصعيد في غزة.