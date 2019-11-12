شكرا لقرائتكم خبر عن «مستقبل وطن» ينعى «ضحية قطار 14» بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نعى حزب مستقبل وطن بالغربية، ضحية قطار الإسكندرية، أحمد مبروك، آملين من المولى أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.
وقال النائب محمد عريبى، أمين حزب مستقبل وطن بالغربية، إنه على المسؤولين والأجهزة المعنية العمل على تأمين المواطنين بأقصي قدر ممكن.
وشارك الآلاف من أهالى قرية كفر الشيخ سعد، التابعة لمركز كفر الزيات، في تشييع جثمان «أحمد» إلى مثواه الأخير.
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