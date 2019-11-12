شكرا لقرائتكم خبر عن «الوفد» يحتفل بعيد الجهاد بحضور رئيس البرلمان ووزير الأوقاف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم حزب الوفد، مساء الأربعاء، احتفالية بمناسبة عيد الجهاد، يشارك فيها الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، والسيد الشريف وسليمان وهدان، وكيلا مجلس النواب، وعدد كبير من نواب البرلمان ورؤساء الأحزاب السياسية وسفراء عدد من الدول العربية.

وقال بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إن عيد الجهاد رسالة بأن المصريين كانوا منذ 100 عام، ومازالوا، وسيكونون، هم الصخرة الصلبة التي تحطمت عليها كل المؤامرات والدسائس والفتن التي تنال من الدولة المصرية ومن الشعب المصرى.

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وأضاف «أبوشقة»، في بيان، أمس الأول، أن الاحتفالية تسلط الأضواء على عراقة وأصالة وكفاح ونضال الشعب المصرى الذي يمتد بجذوره إلى 7 آلاف عام من الكفاح والخبرة والحنكة السياسية، متابعًا: «نذكّر جميع الأجيال بهذا اليوم التاريخى الذي حُفر في ذمة التاريخ وفى ضميره كفاح هذا الشعب».

وشدد على أن «الوفد» يسعى لترسيخ ثوابت زعمائه السابقين الذين كافحوا لترسيخ المبادئ الوطنية الديمقراطية، مؤكدًا ضرورة استلهام منه الوطنية والسير على الدرب من أجل مقاومة كل التحديات والمؤامرات التي تحاك ضد الدولة المصرية، وطالب المسؤولين في الدولة بجعل عيد الجهاد عيدًا قوميًا كما كان من قبل، تقديسًا لذات المعانى السامية التي يرمز لها هذا اليوم، مشيرًا إلى أنه يعد مواجهة مباشرة، ارتفع فيها صوت الشعب المصرى، معلنًا رفض الاحتلال، كما يعد بمثابة قصة كفاح شعب من أجل الحرية.

يشار إلى أن عيد الجهاد، الذي يوافق 13 نوفمبر، كان العيد القومى لمصر قبل ثورة 1952، وكانت تُعطل فيه الحكومة وتتوقف المدارس، ففى هذا اليوم من عام 1918 توجه سعد زغلول وعبدالعزيز فهمى وعلى شعراوى إلى دار الحماية البريطانية في قصر الدوبارة، وقابلوا «سير ونجت»، نائب الملك، ودعوا لإنهاء الاحتلال، فيما كان الاحتلال الإنجليزى يفرض الأحكام العُرفية آنذاك.