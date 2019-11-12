شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري طب نفسي: العنف غريزة في الإنسان.. ولفظ «مجتمع عنيف» وصف ظالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد طه، استشاري الطب النفسي، إن العّنف يُعد غريزة أساسية في الإنسان، وهي غريزة يُمكن استخدامها في حماية الشخص لنفسه والدفاع عنها ومن الممكن استخدامه في تسبب أذى للآخرين، موضحًا أن الإعلام والأسر والسوشيال ميديا لها دور في توجيه البشر في العنف إما في الطريق البناء أو الهدام.

وأضاف «طه»، خلال حوار تليفزيوني، أن كثرة أدوار العنف في الأفلام والمسلسلات الدرامية وراء انتشار العنف أيضًا على أرض الواقع، حيث إن الأفلام أصبحت تتضمن مشاهد عنف غير مسبوقة، موضحًا أنه لا يجوز تعميم مصطلح «مجتمع عنيف»، على أي مجتمع بسبب انتشار جرائم العنف به.

وتابع :«ده وصف ظالم جدا، المجتمع دائما ما يكون فيه العنيف والطيب والشرير، ولكن من الممكن أن نقول العنف انتشر بشدة في المجتمع كذا، مثل خمسينات القرن الماضي عندما انتشرت جرائم العنف في الولايات المتحدة الأمريكية».