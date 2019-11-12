شكرا لقرائتكم خبر عن على باب الوزير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

د. هالة زايد.. وزيرة الصحة

■ محمد حسين أحمد حسين، دخل مستشفى المعلمين التخصصى بحلمية الزيتون، بتاريخ 24 /10 /2019، إثر نزيف في المخ، نتيجة كسر في العمود الفقرى، أدى لدخوله في حالة غيبوبة تامة، وحالته الصحية تستدعى بقاءه فترة في المستشفى، لكن أهله وذويه لم يعد لديهم المقدرة المالية على ذلك، فحتى الآن دفعوا 140 ألف جنيه، ويتبقى 30 ألف جنيه. لذلك يرجونكم توفير سرير في الرعاية في مستشفى قصر العينى أو 15 مايو أو أي مستشفى حكومى، واستثناءهم من دفع المبلغ المتبقى عليهم، لأنهم لا يملكونه بالفعل.

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■ حسين الناظر، عن أهالى مركز إسنا وقرية كيمان المطاعنة، بمحافظة الأقصر، يرجوكم سرعة تشغيل مركز الكيمان للخدمات الصحية المتميزة للأم والطفل، لأن المواطنين في أشد الحاجة إليه. فقد أُنشئ منذ عدة سنوات، بتكلفة ٣٥ مليون جنيه، وتم الانتهاء منه بالكامل وتسليمه وأصبح جاهزا على الافتتاح. لكن الأهالى فوجئوا بمحاولة نقله إلى مكان آخر، بحجة تطوير المبنى لضمه لمنظومة التأمين الصحى، ما يعد إهدارا عمدا للمال العام- على حد وصفهم وتعبيرهم- علاوة على حرمانهم من الخدمات الطبية المتاحة به، وهم في أمس الحاجة إليها، فلجأوا إلى الإدارة الصحية بإسنا، فأخبروهم بأنه لم يتم تسلم المركز من الشركة المنفذة، ولن يتم تحويل أي أجهزة من المركز، فذهبوا إلى مديرية الصحة بالأقصر، فأفادتهم بعكس ما ذكرته الإدارة، وهو أن المركز تم تسلمه وجاهز للتشغيل وفى انتظار قراركم وزيرة الصحة.

د. غادة والى.. وزيرة التضامن الاجتماعى

■ محمد طراف سيد عثمان، من قرية طوخ الخيل، مركز ومحافظة المنيا.. كان يصرف معاشا بقيمة 450 جنيها، حيث يعانى نسبة عجز. ورغم أن المبلغ زهيد، إلا أنه كان يعينه على توفير ولو أبسط متطلبات أسرته المكونة من سبعة أفراد- على حد قوله- لكنه فوجئ بقطع المعاش منذ ثمانية أشهر حتى الآن، دون مبرر. وكل أمله هو موافقتكم على عودة صرف المعاش له، حتى ولو بقرار استثنائى.