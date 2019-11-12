شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري طب نفسي: السخرية من شقيق هيثم أحمد زكي في العزاء «عنف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحدّث الدكتور محمد طه، استشاري الطب النفسي، عن عزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، حيث ذكر أن البعض استطاعوا إلغاء الرحمة من داخل قلوبهم من أجل الحصول على صورة أو انفراد من أجل زيادة المتابعة والترافيك على حساب مشاعر أهل المتوفى وعلى حساب المتوفى ذاته.

وأشار محمد طه، إلى أنه قد يكون هناك إحساس معين من البعض بأن طبقة الفنانين عالية جدًا وهناك فرق في الطبقات وفروق مالية، ما يولد عنه مشاعر التشفي والغضب والحسد والحقد، فتظهر في صورة عنف، وهو الحصول على أي شيء دون احترام لحرمة المتوفى أو ما شبه ذلك.

وتابع: «أنا مش بتكلم عن الصحفيين، أنا بتكلم عن الناس اللي على السوشيال ميديا الذين لم يحترموا حرمة الميت وقاموا بالسخرية من الحاضرين في العزاء ومن شقيق هيثم أحمد زكي، رغم أن الناس كلها تعاطفت مع المتوفى، بس فيه ناس قالت كان فين واخوه قاعد لوحدة، وناس تانية قالت الورث يعمل أكتر من كده، وناس قالت دلوقتي افتكرت ان ليك أخ تسأل عليه، وفيه واحد ظريف قاله وجيت ليه وتعبت نفسك كنت ابعت بوكيه ورد وبرقية عزاء».