شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل: حماس بعثت برسالة عبر وسيط مصري بأنها لا تريد التصعيد في غزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مثير بن شبات، أن حركة «حماس» بعثت برسالة عبر الوسيط المصري بأنها لا تريد التصعيد في قطاع غزة.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية، الثلاثاء أن «مستشار الأمن القومي مئير بن شبات أبلغ الوزراء في اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) أن حماس بعثت رسالة إلى إسرائيل عبر مصر بأنها لا تريد التصعيد في قطاع غزة».

وأضافت القناة أن «شبات قال للوزراء إنه بعد جنازة أبوالعطا بدأ الجانب المصري محادثات مع حماس والجهاد الإسلامي في محاولة لتهدئة الوضع»، متابعًا: «رسالة حماس جاءت ردا على نفس الرسالة التي بعثتها إسرائيل عبر مصر في الصباح الباكر مباشرة بعد التصفية».