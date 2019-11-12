شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري طب نفسي: أفلام «توم وجيري» سببت للأطفال سلوك عدواني وعنيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحدث الدكتور محمد طه، استشاري الطب النفسي، عن العنف لدى الأطفال، حيث ذكر أن هناك أشياء كثيرة قد تولد العنف لدى الأطفال مثل الأفلام الكرتونية «توم وجيري» والتي سببت للأطفال سلوك عدواني وعنيف.

وأضاف «طه»، في حوار تليفزيوني، أن إصابة الطفل بالاكتئاب ممكن يظهر في صورة عنف، كما أن الطفل «الولد» يُصبح عنيف عندما يجد أن والده عنيف ويتعامل بعنف مع والدة، كذلك الطفلة عندما تجد والدتها عنيفة في معاملتها داخل الاسرة تُصبح عنيفة وتتخذ أسلوبًا عدوانيا عنيفًا، فكل جنس يؤثر في ابنائه من نفس الجنس، «الأب يؤثر على ابنائه الذكور، والسيدة تؤثر على ابنائها الإناث».

وتابع: «مينفعش راجل يشوف ابنه شقي وعنده عنف يقول لمراته دي تربيتك، لا دي تربيتك انت، وجود الأب والأم مع الأطفال بشكل دائم يجعل سلوكياتهم تنتقل للأطفال».