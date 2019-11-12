شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حفظ التحقيقات.. فتاة العياط تروي تفاصيل مثيرة حول القضية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت أميرة أحمد عبدالله المعروفة إعلاميًا بـ«فتاة العياط» إن والدها أخبرها مساء اليوم ببراءتها من قضية قتل الشاب الذي حاول الاعتداء عليها، عبر بيان أصدره النائب العام، وهنأها بالحصول على البراءة.

وأضافت فتاة العياط خلال مداخلة هاتفية، أنه يوم الحادثة تفاجئت بأنها في منطقة جبلية وتوجد «سكينة» وتهديدات، ولكنها اختارت المقاومة والموت لها على حساب الحياة وسوء السمعة.

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وأكدت أميرة أن هناك شخصان حملوها على «موتوسيكل» من المنطقة الجبلية التي كانت توجد فيها، وحدثت فيها جريمة قتل الشاب الذي حاول الاعتداء عليها، وانتقلوا بها إلى مسجد لغسل وجهها، وخرج رجل من المسجد يدعى حكيم وسألها عن رقم هاتف والدها واتصل به،وجاء على الفور برفقة والدتها.

وأضافت أن والديها سألوها عما حصل ولكنها لم تستطع إخبارهم لكونها كانت متعبة. وأوضحت أن والدها عندما علم بوجود قصة قتل قام بتيلغ قسم شرطة العياط، وانتقلت معهم قوة أمنية إلى الجبل حيث توجد جثة القتيل.

وأشارت إلى أنه تم التحقيق معها وحصلت على حبس 4 أيام ثم التجديد 15 يوما في 15 يومًا أخرى.