شعبة الصيدليات: الغرف التجارية طالبت الكهرباء شرائح محاسبية خاصة بالصيادلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حاتم البدوي سكرتير الشعبة العامة للصيدليات باتحاد الغرف التجارية، إن المهندس ابراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف الجارية، قد وجه خطاب للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء لتوفير شرائح محاسبية بأسعار خاصة لأصحاب الصيدليات، انطلاقا من دور الصيدليات الخدمى لصالح المواطنين.
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