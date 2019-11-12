شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الصيدليات: الغرف التجارية طالبت الكهرباء شرائح محاسبية خاصة بالصيادلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حاتم البدوي سكرتير الشعبة العامة للصيدليات باتحاد الغرف التجارية، إن المهندس ابراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف الجارية، قد وجه خطاب للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء لتوفير شرائح محاسبية بأسعار خاصة لأصحاب الصيدليات، انطلاقا من دور الصيدليات الخدمى لصالح المواطنين.

وأوضح البدوى، فى تصريحات لـ " ليوم السابع" ، أن الصيدليات لديها التزامات بتشغيل التكييفات للحفاظ على سلامة الدواء من درجات الحرارة المرتفعة، بناءا على توجيهات وزارة الصحة، وإصدار تعليمات بذلك لمفتشيها عند الرقابة على الصيدليات، من خلال وجود ترمومتر حرارى بالصيدليات، وذلك فى ظل ثبات هامش ربح الصيادلة.