شكرا لقرائتكم خبر عن دار العلوم تنتخب طالبة لرئاسة اتحاد الطلاب بجامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتخب طلاب كلية دار العلوم جامعة القاهرة الطالبة أميرة رمز الدين رئيسا لاتحاد الطلاب.

وقال الدكتور عبد الراضى عبد المحسن عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة ان دار العلوم الجديدة تسهم فى التغيير وإعطاء الفتيات حقهن مثل الشباب تماما، مشيرا الى الاقبال الكبير الذى شهدته الكلية فى عملية التصويت بالانتخابات الطلابية.

وكانت كلية دار العلوم جامعة القاهرة أعلنت نجاح ماراثون انتخابات اتحاد الطلاب؛ لمشاركة الطلاب في عملية التصويت .

وأكد «محمد محمود عبد الباقي» أحد المرشحين في اللجنة الرياضية بالفرقة الثانية على أن من أحد أهدافه في الانتخاب، إبراز المواهب الحقيقة في مختلف الرياضات، مشيرًا إلى أهمية دور المرأة في المشاركة في العملية الانتخابية؛ حيث إن عدد الإناث يفوق عدد الذكور في الكلية.

وأشارت «آية مندور» إحدى طالبات الفرقة الرابعة، اللائي فُزْنَ بالتزكية في اتحاد الطلاب، اللجنة الفنية، رغبتها في المشاركة في تطوير دار العلوم والإسهام في تقدمها موضحة برنامجها الانتخابي.

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وأضافت «أيات أحمد عبدالوهاب» طالبة الفرقة الثانية، والمرشحة للجنة جوالة، أنها ترشحت لهذه اللجنة عن طريق الصدفة والحظ، ولكن لها نشاطًا ملحوظًا في تلك اللجنة بالأساس.

وأفصحت "آيات" عن برنامجها الانتخابي، وقالت: إنه عبارة عن عدة أشياء، أولها عمل رحلات إلى مستشفى 75375، وعمل ورش في اللجنة؛ لمساعدة الطلاب في تعريفهم بنشاط الجوالة، وكيفية التعامل معها؛ لمواجهة المهرجان السنوي للجوالة، والهدف الأساسي للترشّح هو اكتساب خبرة بالتجربة وبناء الذات عن طريق المشاركة في هذا النشاط.

كما أوضحت «أميرة ناصر» من الفرقة الثالثة اللائي فزن بالتزكية في اتحاد الطلاب للجنة الثقافية، سبب رغبتها في المشاركة، وهو امتلاكها خبرة في مجال الإعلام، موضحة برنامجها الانتخابي.

والجدير بالذكر أسفرت الجولة الأولى لعملية الانتخاب عن إجراء جولة الإعادة، يوم الأثنين القادم؛ لعدم اكتمال النصاب القانوني، حيث لم تتمكن الكلية من تخطي النسبة التي حددتها اللائحة الطلابية، وهي "50%+1" ممن لهم حق التصويت.