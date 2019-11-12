شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء: نقل الوزارات ذات الكثافة للعاصمة الإدارية سيكون على مراحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل متابعة رئيس الوزراء لسير العمل بالعاصمة الإدارية واستعدادات انتقال الحكومة.

وقال نادر سعد، إن هناك عدة طرق للوصول إلى العاصمة الإدارية الجديدة، منها مشروع القطار المكهرب، ومشروع القطار السريع "المونوريل" وكذلك مواصلات النقل، والوزراء تدرس خيارات لنقل الموظفين بالعاصمة، أما بالتعاقد مع شركات النقل والوزارة لنقل موظفيها أو دفع نقدى من الوزارة لموظفها مصاريف التنقل.

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية إيمان الحصرى، ببرنامجها "مساءdmc"، المذاع على قناة "dmc"، أن رئيس مجلس الوزراء قرر تخصيص عدد من الوحدات السكنية بمدينة بدر لعدد من الشباب الموظفين بالوزارات، وسيتم نقل 50 ألف موظف إلى العاصمة الإدارية الجديدة فى منتصف 2020، مضيفا أن الوزارات الصغيرة سيتم نقلها بالكامل، ولكن هناك وزارات بها عدد كبير من الموظفين سيتم نقلهم على مراحل.