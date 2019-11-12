شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رئيس حى أول الزقازيق أثناء قيادته حملة إشغالات مسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى المحاسب أسعد السيد، رئيس حى أول الزقازيق بـمحافظة الشرقية، خلال تأدية عمله بحملة إشغالات بالحى .

وقال الدكتور عبدالكريم العراقى، مدير مستشفى الأحرار التعليمى، إن المحاسب أسعد السيد 58 عاما، نقل للمستشفى وهو يعانى من هبوط حاد وضيق فى التنفس، وتم حجزه في العناية وعمل إنعاش رئوى للقلب إلا أنه لم يستجيب، مضيفا أنه تم إخطار الصحة لانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى لسرعة استخراج تصريح الدفن .

من جانبه أوضح عبدالله الغمري موظف حي أول، لـ" الخليج 365 "، أنه خلال حملة اشغالات مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة الفقيد أسعد السيد، شعر بألم فى صدره فقام أحد الموظفين، بنقله بدراجته البخارية إلى مستشفى الأحرار لكنه توفى .