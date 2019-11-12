شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة: زيادة الصادرات المصرية بنسبة 20% بنهاية العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف خلال الكلمة التي نقلتها قناة "TeN"، أن أبرز نتائج الإصلاح الاقتصادي ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.6% في العام الماضي 2018-2019 والربع الأول من العام الجاري.
وأشار إلى أنه مع نهاية العام الجاري سنحقق زيادة في الصادرات بنسبة 20% عن العام الماضي، و كان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أعلن في وقت سابق أن حجم الصادرات المصرية بلغ خلال عام 2018 نحو 25 مليار دولار، مقابل 22.4 مليار دولار خلال 2017، مسجلاً زيادة بلغت نسبتها نحو 11.6%.
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