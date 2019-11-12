شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة: زيادة الصادرات المصرية بنسبة 20% بنهاية العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير التجارة والصناعة، إنه من المستهدف زيادة الصادرات المصرية مع نهاية العام الجاري بنسبة 20% عن العام الماضي، وذلك خلال كلمته في القمة الاقتصادية المصرية تحت رعاية رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وبحضور 40 وزيرًا ومسؤولا.

وأضاف خلال الكلمة التي نقلتها قناة "TeN"، أن أبرز نتائج الإصلاح الاقتصادي ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.6% في العام الماضي 2018-2019 والربع الأول من العام الجاري.

Advertisements

وأشار إلى أنه مع نهاية العام الجاري سنحقق زيادة في الصادرات بنسبة 20% عن العام الماضي، و كان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أعلن في وقت سابق أن حجم الصادرات المصرية بلغ خلال عام 2018 نحو 25 مليار دولار، مقابل 22.4 مليار دولار خلال 2017، مسجلاً زيادة بلغت نسبتها نحو 11.6%.