شكرا لقرائتكم خبر عن الأزمات تتفاقم بأنقرة.. استقالات بالجملة من اتحاد نقابات المحامين بتركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، أن اتحاد نقابات المحامين في تركيا، شهد استقالات بعد رفض الجمعية العمومية للاتحاد عقد جمعية عمومية طارئة، بناء على دعوة تقدمت بها 12 نقابة.

وأضافت الصحيفة التركية المعارضة، أن الاستقالات بدأت بالمحامي أركان شانسيس عضو اللجنة التنفيذية للجنة قانون الأحكام الجنائية باتحاد نقابات الحامين في تركيا؛ بعده تقدَّم المحامي مصطفى روحان أردام باستقالته أيضًا من عضويته في المجلس الاستشاري العلمي لحقوق الإنسان بمركز حقوق الإنسان التابع للاتحاد.

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وأشارت الصحيفة التركية المعارضة، إلى أن المحامي مصطفى روحان أردام أشار في قرار استقالته إلى رفض الاتحاد دعوة 12 نقابة محامين لعقد جمعية عمومية طارئة، لافتًا إلى أن قانون المحاماة التركي ينص على أن يتم دعوة الجمعية العمومية للاتحاد بطلب من 10 نقابات محامين على الأقل، وأن اللائحة واضحة وتؤكد أنه في حالة وجود دعوة من 10 نقابات للمحامين على الأقل تجتمع الجمعية العمومية إلزاميًا، أيًّا كان رأي مجلس إدارة الاتحاد، معلنا رفض إدارة الاتحاد الدعوة بهذا الشكل المخالف للائحة تسبب له في حزن وقلق شديد.