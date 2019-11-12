شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" تحذر: طقس غير مستقرة بداية من الغد.. وأمطار على القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور مصطفى محمد وكيل عام هيئة التنبؤات والأرصاد، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وقال مصطفى محمد خلال تصريحات تلفزيونية، ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "الحياة"، إنه من الموقع ان تتأثر البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية بداية من غد الأربعاء، حيث تتصاحب السحب المنخفضة والمتوسطة التى يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية الغربية، وغزيرة تتصل لحد السيول على سلاسل البحر الأحمر.

كما أشار إلى توقعات بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على القاهرة والوجه البحرى، وستخف حدة الحالة يوم الجمعة يصاحبها انخفاض درجات الحرارة من 4 لـ 5 درجات مئوية، متوقعًا تحسن الأحوال الجوية بداية من يوم السبت.

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