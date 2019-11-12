شكرا لقرائتكم خبر عن ميشال عون: لست مدينا لأحد غير للبنانيين ولم آتِ للرئاسة بدعم دولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس اللبنانى ميشال عون، إن هناك مجتمع سياسي متناقض، وليس الهدف خلق تناقضات جديدة. نحن بحاجة لحكم منسجم لوضع خطة للتنفيذ وعلينا مكافحة الفساد، موضحا أن الحراك فى لبنان بدأ بمطالب اقتصادية ضد الضرائب ثم تحول الى مطالب سياسية وهذا أمر طبيعي لأن الثقة مفقودة بين الشعب والحكومة.

وأضاف الرئيس اللبناني فى حواره مع التليفزيون اللبنانى، ونقلته قناة إكسترا نيوز: لا سلطة لي، سلطتي تأتي من الشعب وأنا مكبّل بالتناقضات الموجودة في الحكم، وطالما تحرّك الشعب الآن بات لديّ مرتكز.

وتابع ميشال عون: لست مدينا لأحد غير للبنانيين ولم آتِ الى الرئاسة بدعم دولي واستقلاليتي تسببت لي بمشاكل، فلست مديون لأي دولة ولا أنتسب لأحد، ولذلك عملية انتخابي كرئيس للجمهورية دامت سنتين، والأكثرية الشعبية التي أتمتع بها، كانت مصدر قوّتي الاساسية والداعمة لوصولي إلى بعبدا.