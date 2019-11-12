شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب ألمانية من أصول مصرية رئيسة مشاركة لكتلة اليسار بالبرلمان الألمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتخب أعضاء حزب اليسار المعارض فى ألمانيا (دى لينكه)، اليوم الثلاثاء رئيسين مشتركين لكتلتهما البرلمانية بالبرلمان الألمانى"بوندستاج".

وقال موقع "دويتشه فيله" إن السياسى الألمانى المخضرم ديتمار بارتش (61 عاماً) بقى فى منصبه كرئيس مشارك للكتلة البرلمانية، وحلت أميرة محمد على، وهي ألمانية والدها مصرى الأصل، محل سارة فاجنكنشت (50 عاماً) كرئيسة مشاركة للكتلة أيضاً. ولم تتقدم فاغنكنشت هذه المرة كمرشحة، بعدما بقيت رئيسة مشاركة للكتلة لمدة أربع سنوات.

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وانخفض التأييد لديتمار بارتش كرئيس من الرجال هذه المرة، حيث حصل على 63.7 % من أصوات زملائه، بينما كانت تلك النسبة 80 % فى الانتخابات الماضية قبل أربعة أعوام.

وقد اختار الأعضاء أميرة محمد على (39 عاماً) كرئيسة من النساء على حساب زميلتها كارن لاى. وبلغت نسبة التأييد لأميرة محمد على 52.2 %، بينما حصلت لاي على 42% فقط.

يشار إلى أن أميرة محمد على وُلدت فى هامبورج شمال ألمانيا عام 1980 لأب مصرى وأم ألمانية، وتعيش منذ أعوام طويلة فى مدينة أولدنبورج بولاية سكسونيا السفلى، بحسب تصريحاتها، وتعمل محامية ومتحدثة باسم الكتلة البرلمانية لحزب اليسار عن شؤون حماية الحيوان وحماية المستهلك. كما أنها نائبة بالبرلمان الألمانى "بوندستاج" منذ عام 2017.