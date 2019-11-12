ميشال عون: ما يطلبه المتظاهرون من إصلاحات صعبة فى مثل مجتمعنا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن الإصلاحات التي يطلبها المتظاهرون اللبنانيون صعبة في مثل مجتمعنا. وأضاف الرئيس اللبناني فى حواره مع التليفزيون اللبنانى، ونقلته قناة إكسترا نيوز، أن الرئاسة اللبنانية دعت المتظاهرين اللبنانيين للحوار ولم نتلق جوابا منهم، موضحا: أن مشاورات رسمية بشأن تكليف رئيس الوزراء الجديد قد تنطلق الخميس أو الجمعة.

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