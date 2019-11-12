"الإسكان" تعلن موعد تسليم 480 شقة بـ"دار مصر" في القاهرة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بدء تسليم 480 وحدة سكنية (20 عمارة) بالمرحلة الأولى (كود 123)، بالإضافة إلى وحدات الدورين الأرضي والأخير المتبقية من المرحلتين الأولى والثانية (كود 423) بمنطقة الأندلس ضمن مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، للفائزين بها.

وأضاف النجار، أن عمليات التسليم تبدأ من يوم الأحد الموافق 17 نوفمبر الجاري، لافتًا إلى أن أرقام العمارات الجاهزة للتسليم تشمل (31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 20 – 21 – 22 – 29 – 30 – 1 – 2 – 23 – 24 – 25).

وأضاف رئيس الجهاز، أنه على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان بفرع التجمع الخامس لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه لجهاز التجمع الثالث (مكتب خدمة المواطنين بالتجمع الثالث) بخطاب البنك، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.