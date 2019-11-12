"القاهرة" تطالب ملاك مثلث ماسبيرو باستكمال أوراقهم لصرف التعويضات​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:

قال إبراهيم عبدالهادي، نائب محافظة القاهرة للمنطقة الغربية، إنه تم حصر الملاك الظاهرين بمنطقة مثلث ماسبيرو تمهيدًا لصرف التعويضات لهم، موجهًا بضرورة توجه هؤلاء الملاك للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالمحافظة لتقديم المستندات الدالة على ملكيتهم؛ لبدء اللجنة القانونية برئاسة المستشار القانوني بتولي فحص الأوراق والتدقيق.

وأضاف عبد الهادي - في بيان اليوم الثلاثاء- أنه من خلال تلك المستندات سيتم التحقق من الاستحقاق لصرف التعويضات المقررة؛ تمهيدًا لصرف التعويضات في ضوء ما تضمنه القرار الصادر بنزع ملكية الأراضي بمنطقة (مثلث ماسبيرو) وفقًا لأحد الخيارين المحددين بالمادة 25 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وقرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية الصادر بنزع ملكية الأراضي بالمنطقة رقم 1 لسنة 2019 والقرارات والضوابط ذات الصلة.

من جهته.. تفقد محمد عبد الحميد رئيس حي حلوان نطاق الحي، وذلك في إطار توجيهات أحمد فؤاد نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية باستعداد الحي لزيارة وفد صيني رفيع المستوى لحديقة طوكيو (6 أكتوبر)، حيث تفقد حديقة طوكيو بشارع عبد العزيز بحلوان، وتابع حالة النظافة والإشغالات بمحيط الحديقة.