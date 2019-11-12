توجيهات برلمانية للمحافظات بالتعاون في ملف المواقف العشوائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

توافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على عقد جلسة يوم 4 ديسمبر المقبل؛ لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتصدي للمواقف العشوائية والتطوير المؤسسي للمنظومة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمتابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل وزارة التنمية المحلية والمحافظات لتحديث المنظومة الخاصة بالمواقف الرسمية والعشوائية لتحسين مستوى الخدمات المرورية، بنطاق محافظات مصر، فضلا عن موافاة اللجنة ببيان مالي حديث بالإيرادات والمصروفات، وبيان حصر وتحديث المواقف، على أن يتضمن كيفية التعامل مع المواقف العشوائية بإحدى الوسائل الآتية (تقنينها، أو استبدال أراضيهان أو التصدى لها)، والتعامل مع المواقف الرسمية بكيفية إدارتها وتطويرها لتحقيق النظام وهيبة الدولة وتعظيم مواردها والحفاظ على النسق الحضارى.

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وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، في ختام الاجتماع، إن الجلسة المقبلة ستشهد تقدم المحافظات بحصر للمواقف العشوائية والمواقف الرسمية، ومسمى وعنوان كل موقف، وما الإجراءات التي تتخذ مع المواقف العشوائية، سواء الاستبدال أو التقنين أو غيرها.

وتابع "السجينى": "الموضوع دا مش هيتحل بالحتة، عرض ممثل وزارة التنمية المحلية النهاردة غير مضبوط، لو استنيتك على ما تخلص الموضوع كدا مش هيخلص، وهو المفروض يخلص فى سنتين، إحنا مش بنعمل دوشة، عايزين نبنى بلدنا".

وكان "السجينى"، اتهم وزارة التنمية المحلية خلال الاجتماع بالتقصير فى هذا الملف، ولكن بعدما قدمت الوزارة نسخة من الكتاب الدوري الذي وجهته للمحافظات لتكليفها بكافة الطلبات التي طلبتها اللجنة وحصر المواقف العشوائية والرسمية، استعرض رئيس اللجنة الكتاب الدورى، وقال: "بالنسبة لنا الكتاب الدورى كافي ونتضامن معه بكل الصلاحيات الدستورية، والأمر أنه لم يكن هناك التزام من المحافظات بالتوجيهات الحكومية، وعلى المحافظات أن تلتزم بالمطلوب، لإنها كدا بتوأد اللامركزية فى مهدها، وتبقى الاستجابة من المحافظات، وننتظر ردودها فى جلسة 4 ديسمبر".