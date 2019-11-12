رئيس المجلس الاستشاري الصيني يزور الأهرامات (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

استقبل الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، اليوم الثلاثاء، وانج يانج، رئيس المجلس الاستشاري الصيني وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الصيني، والوفد المرافق له، بمكتبه بمنطقة آثار الهرم.

استهل وزير الآثار اللقاء بالترحيب بوانج يانج والوفد المرافق له، كما تم مناقشة تعزيز سبل التعاون بين مصر والصين في مجال العمل الأثري، والمتاحف، وتدريب شباب الأثريين، والمرممين، وتبادل الخبرات، حيث بدأت أول بعثة حفائر صينية أعمالها في مصر عام 2018، بمعبد مونتو بالكرنك.

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وعقب اللقاء ذهب وانج يانج، والوفد المرافق له، لزيارة منطقة آثار الهرم، وكان في استقبالهم أشرف محيي الدين، مدير عام آثار الهرم، الذي رافقهم خلال الجولة التي بدأت بزيارة الهرم الأكبر من الداخل.

وأبدى وانج يانج، إعجابه بالحضارة المصرية القديمة الإعجاز الهندسي في طريقة بناء الهرم، وتوجهت الزيارة إلى منطقة البانوراما، والتقط الصور التذكارية بالمنطقة.

واختتمت الزيارة بمنطقة تمثال أبو الهول، حيث شرح له محيي الدين أعمال الترميم التي تمت بالتمثال، وكذلك مشروع المياه الجوفية بالمنطقة الواقعة به.​