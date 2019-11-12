من الجيزة للمنصورة.. رحلة حل لغز سرقة سيارات النقل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ملابسات جديدة كشفتها أوراق التحقيقات بشأن الإيقاع بعناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة السيارات نصف نقل بالجيزة.

جهود البحث توصلت إلى أن المتهمين الستة يعمدون إلى تغيير ملامح السيارات المسروقة وبيعها لعملائهم بمدينة المنصورة مقابل مبلغ مالي يتراوح ما بين 30 - 35 ألف جنيه.

تعددت بلاغات سرقة سيارات نصف نقل بمناطق إمبابة، أوسيم ومنشأة القناطر، وكان القاسم المتشرك بين جميعها توقيت ارتكابها في وقت متأخر من الليل بعيدا عن كاميرات المراقبة.

شكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، فريق بحث ترأسه العميد طه فوده رئيس قطاع أكتوبر، وبمشاركة العقيد محمد عرفان؛ تركزت جهوده على فحص العناصر الخطرة والمفرج عنهم حديثا والمشهور عنهم ارتكاب تلك السرقات.

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تحريات المقدم أحمد نصر وكيل فرقة شمال أكتوبر، توصلت إلى أن تشكيلا عصابيا يضم 6 أشخاص تخصص نشاطه الإجرامي في تنفيذ تلك الحوادث، وتغيير معالم السيارة وبيعها.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت مأموريات قادها الرائد سامح بدوري رئيس مباحث منشأة القناطر، من ضبط المتهمين، وأقروا بارتكاب 6 وقائع بنفس الأسلوب، وأرشدوا عن أماكن تصريفها وأمكن إعادتها.

خطة أفراد التشكيل شملت توزيع الأدوار فيما بينهم، إذ يتولى 3 عناصر تنفيذ حادث السرقة، ويعمد الاثنان إلى تغيير معالم السيارات تمهيدا لبيعها لدى عملائهم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.