إخماد حريق في مخلفات بجوار قسم الموسكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران: أخمدت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، حريقا محدودا اندلع في مخلفات أمام عقار سكني بمنطقة الموسكي. تلقى اللواء أسامة فاروق، مدير الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة بنشوب حريق في مخلفات بعقار سكني مجاور لقسم شرطة الموسكي. تم الدفع بسيارتي إطفاء، وفرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق، والسيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى المباني المجاورة. تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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