محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:
قال مصدر أمني مسؤول إنه لا صحة لما رددته الدكتورة ليلى سويف والدة المتهم علاء عبد الفتاح، المحبوس على ذمة القضية رقم 1356/2019 حصر أمن دولة تحريض على التظاهر من عدم زيارتها لنجلها لمدة عامين.
وأضاف المصدر أنها زارته 8 مرات خلال الفترة من 10 أكتوبر 2019 وحتى 9 نوفمبر الجاري.
أشار المصدر إلى أن "سويف" كان بصحبتها ابنتها منى أحمد ومحاميه طبقا للقواعد المنظمة لزيارات المحبوسين المودعين بالسجون.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر أمني: والدة علاء عبد الفتاح زارته 8 مرات خلال شهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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