مصدر أمني: والدة علاء عبد الفتاح زارته 8 مرات خلال شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

قال مصدر أمني مسؤول إنه لا صحة لما رددته الدكتورة ليلى سويف والدة المتهم علاء عبد الفتاح، المحبوس على ذمة القضية رقم 1356/2019 حصر أمن دولة تحريض على التظاهر من عدم زيارتها لنجلها لمدة عامين.

وأضاف المصدر أنها زارته 8 مرات خلال الفترة من 10 أكتوبر 2019 وحتى 9 نوفمبر الجاري.

أشار المصدر إلى أن "سويف" كان بصحبتها ابنتها منى أحمد ومحاميه طبقا للقواعد المنظمة لزيارات المحبوسين المودعين بالسجون.