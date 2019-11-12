مصر | عاجل.. بيان مهم من النائب العام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بيان مهم من النائب العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، قرارًا بإنشاء إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي بمكتب النائب العام.

وذكر بيان صادر عن النائب العام اليوم الثلاثاء، أن الإدارة تضم ثلاث وحدات، وهي وحدة التواصل مع وسائل الإعلام، ووحدة الإعلام الإلكتروني والتواصل الاجتماعي، ووحدة الرصد والتحليل.

وتضمن قرار النائب العام، بأن يتولى أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة محام عام على الأقل، ويعاونه عدد كاف من أعضاء النيابة العامة يصدر بتحديدهم قرار من النائب العام، ويلحق بالإدارة عدد من الموظفين المتخصصين وفقًا للهيكل الإداري الذي يصدر في هذا الشأن.

وأوضح البيان أن الإدارة المستحدثة تستهدف إنشاء وتوثيق وتطوير صفحات وحسابات النيابة العامة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحقيق التواصل الفعال بين النيابة العامة والمواطنين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، لتوضيح الحقائق للرأي العام ودحض الأخبار والبيانات والشائعات الكاذبة حول ما تباشره النيابة العامة من اختصاصات؛ في إطار الشفافية والمصداقية، وتعمل على التوجيه الاجتماعي لتوقي أسباب الجرائم وتحقيق الأمن والسلم الاجتماعي بما فيه صالح المجتمع.

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كما تستهدف الإدارة تعريف المواطنين بواجباتهم وحقوقهم القانونية المتعلقة باختصاصات النيابة العامة والإجراءات المنظمة للتعامل معها، والإعلان عما تقوم به النيابة العامة من إجراءات وما تتخذه من قرارات متعلقة باختصاصاتها.

وكذلك تقديم الدعم الإعلامي اللازم كلما اقتضته ضرورة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، ورصد وتحليل المضمون الإعلامي اليومي، لدعم الإدارة في اتخاذ قراراتها، بالإضافة إلى إبداء الرأي في ضوء الرصد والتحليل في القضايا التي تستوجب إعداد مرافعات فيها من النيابة العامة، وتقديم الدعم اللازم لأداء المرافعات لدورها المنشود.

وشمل قرار النائب العام مادة حول مهام وحدة التواصل مع وسائل الإعلام، والتي تشمل تنفيذ ما يأمر به النائب العام بشأن إعداد بيانات أو إعلانات من النيابة العامة، ولها سبيل ذلك التواصل مع أعضاء النيابة مباشرة للحصول على المعلومات اللازمة لذلك، والتنسيق وتحقيق التواصل مع كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة فيما يتعلق بالنيابة العامة.

وحدد النائب العام دور وحدة الإعلام الإلكتروني والتواصل الاجتماعي، في الإشراف على صفحات وحسابات النيابة العامة على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة، وتأمين ما تتضمنه من معلومات وحمايتها من الاختراق، وكذا تلقي البيانات والإعلانات الصادرة عن وحدة التواصل مع وسائل الإعلامن ونشرها على الصفحات والحسابات الموثقة.

فيما تتولى وحدة الرصد والتحليل، رصد كافة ما ينشر في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ويتعلق بالنيابة العامة، ورصد وتحليل التعليقات والآراء على الأخبار المنشورة المتعلقة بالنيابة العامة، وإبداء الرأي فيما يستوجب إصدار بيانات أو إعلانات أو الرد عليها بتعليقات من قبل الإدارة.