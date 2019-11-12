أخبار مصر | وزيرة الصحة تستجيب للطفل "ريان" وتوجه بعلاجه بمعهد القلب القومي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة تستجيب للطفل "ريان" وتوجه بعلاجه بمعهد القلب القومي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استجابت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لاستغاثة والدة الطفل ريان محمود عبدالحكم، الذي يحتاج لجراحة عاجلة بالقلب.

وكانت والدة الطفل نشرت قصته علي مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام وناشدت بسرعة التدخل لعلاج ابنها لخطورة حالته، وعلى الفور قام المكتب الإعلامي لوزارة الصحة والسكان بناء على توجيهات الوزيرة بالتواصل مع والده الطفل والتنسيق مع الدكتور محمد أسامه مدير معهد القلب لاستقبال الحاله صباح الغد الأربعاء، حيث تم توفير سيارة اسعاف مجهزه لنقل ريان من بلدته بمحافظه سوهاج إلى معهد القلب، ومن المقرر استقباله غدا لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وإجراء الجراحة اللازمه له.

حيث سيتم متابعه حالة "ريان" وتوفير كافه سبل الرعاية الطبية له.