أخبار مصر | حملات على صالونات الحلاقة للحد من انتشار الفيروسات الكبدية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملات على صالونات الحلاقة للحد من انتشار الفيروسات الكبدية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت مديرية الصحة بالجيزة، العمل على مبادرة رئيس الجمهورية في حملة احمي نفسك وعائلتك من الفيروسات الكبدية، وذلك برعاية الدكتورة هالة زايد، واللواء المحافظ احمد راشد، وبمتابعة الدكتورة السيدة علي مشرف، وكيل وزارة الصحة بالجيزة، التي تابعت عن كثب مجهود إدارة الثقافة الصحية بالمديرية.

وقد تم المرور على صالونات الحلاقة والتوعية بالإجراءات التي يجب إتباعها لتجنب نقل العدوي من فرد مصاب إلي آخر سليم.

وقال الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، أن الوزارة أصدرت كتابًا دوريًا للمحافظات يشمل التعليمات الواجب إتباعها للحد من انتقال العدوى بالفيروسات الكبدية داخل صالونات التجميل والنوادي الصحية، تضمنت استخدام الأدوات المستخدمة من شفرات، وأدوات معدنية، وفوط، وغيرها، ذات المرة الواحدة وحظر استعمال الأداة أكثر من مرة أو لأكثر من شخص بادعاء تطهيرها، واستخدام صندوق الأمان للتخلص من كافة الأدوات المستخدمة لتجنب نقل العدوى، وضرورة الالتزام بوضع الملصق الخاص بالتوعية فى كل صالون تجميل أو حلاقة أو نادٍ صحي وذلك لتوضيح الممارسة الصحية الآمنة للمواطنين.

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وأكد أنه في حال عدم الالتزام بالتعليمات سيتم سحب الترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المؤسسة.

وأضاف "حساني" أن الوزارة نظمت ورشتي عمل بالتنسيق مع مثقفي محافظات المرحلة الأولى وبحضور عدد من القيادات ومسئولي إدارة الأزمات في المحافظات التسع للمبادرة، وذلك للتنسيق بشأن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروسات الكبدية وتنفيذ إجراءات مكافحة العدوى لمنع أي إصابات جديدة بين المواطنين خاصة في الأماكن مرتفعة الخطورة في نقل العدوى.

وتابع "حساني" أنه تم خلال الورشتين الاتفاق على آليات العمل للبدء في تنفيذ المبادرة، حيث من المقرر تقسيم كل محافظة من محافظات المرحلة الأولى إلى 4 أجزاء أو أكثر حسب طبيعة كل محافظة، وتحديد منسق فرعي لكل منها لمتابعة الإجراءات التنفيذية للبرنامج، وتوزيع بوسترات وملصقات التوعية، والمرور والمتابعة الدورية لجميع صالونات الحلاقة والكوافيرات والنوادي الصحية، وعمل ورش عمل بالتنسيق مع المثقفين الصحيين بالمحافظات والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتوفير أماكن مناسبة لإقامة ورش عمل وبرامج توعية للمهنيين، مع ضرورة متابعة تنفيذ التعليمات الواردة بالكتاب والتخلص الآمن من المخلفات وذلك اعتبارًا من 15 يومًا بعد البدء بتفعيل ورش العمل.

وأكد "حساني" أن محافظات المرحلة الأولى قامت بحصر صالونات التجميل والنوادى الصحية وتم التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بكل محافظة لتوزيع بوسترات الحملة والتأكد من تنفيذ تعليمات الوقاية الواردة في الكتاب الدورى بها، والمرور الدورى عليها، مؤكدًا أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تنظيم حملات توعية مكثفة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والجهات المشاركة في الحملة.