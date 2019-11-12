أخبار مصر | الأرصاد تصدر بيانا عن طقس الأربعاء ودرجات الحرارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأرصاد تصدر بيانا عن طقس الأربعاء ودرجات الحرارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نشرت هيئة الارصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية عبر موقع "فيسبوك"، بيانا تفصيليا عن حالة الطقس ليوم الأربعاء الموافق 13 نوفمبر ولمدة 24 ساعة، حيث يتوقع خبراء الارصاد الجوية هطول الامطار على عدد من المناطق.
وأوضح البيان الصادر عن الارصاد الجوية، أنه يسود طقس معتدل علي السواحل الشرقية مائل للحرارة علي باقي الانحاء نهارا، لطيف ليلًا كما تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة شمالًا.
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حالة الطقس والارصاد الجويه غدا
وأوضح البيان الصادر عن الارصاد الجوية، أنه يسود طقس معتدل علي السواحل الشرقية مائل للحرارة علي باقي الانحاء نهارا، لطيف ليلًا كما تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة شمالًا.
وبحسب البيان، فأن هناك تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، ويصاحبها سقوط الامطار علي السواحل الغربية وسلاسل جبال البحر الاحمر والرياح شمالية شرقية معتدلة تنشط علي البحر المتوسط.
وعن حالة الأمواج على البحرين، فهى معتدلة على البحرين الأحمر والمتوسط، ويصل ارتفاع الموج على البحر المتوسط إلى 1،5 متر، بينما يصل ارتفاع الموج على البحر الأحمر إلى 2 متر.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى وفقا لبيان الارصاد
القاهرة: 20 32
الأسكندرية: 21 30
شرم الشيخ: 14 32
الغردقة: 22 31
نخل: 17 29