أخبار مصر | الأرصاد تصدر بيانا عن طقس الأربعاء ودرجات الحرارة

نشرت هيئةالجوية عبر صفحتها الرسمية عبر موقع "فيسبوك"، بيانا تفصيليا عن حالة الطقس ليوم الأربعاء الموافق 13 نوفمبر ولمدة 24 ساعة، حيث يتوقع خبراء الارصاد الجوية هطول الامطار على عدد من المناطق.

حالة الطقس والارصاد الجويه غدا

وأوضح البيان الصادر عن الارصاد الجوية، أنه يسود طقس معتدل علي السواحل الشرقية مائل للحرارة علي باقي الانحاء نهارا، لطيف ليلًا كما تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة شمالًا.

وبحسب البيان، فأن هناك تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، ويصاحبها سقوط الامطار علي السواحل الغربية وسلاسل جبال البحر الاحمر والرياح شمالية شرقية معتدلة تنشط علي البحر المتوسط.

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وعن حالة الأمواج على البحرين، فهى معتدلة على البحرين الأحمر والمتوسط، ويصل ارتفاع الموج على البحر المتوسط إلى 1،5 متر، بينما يصل ارتفاع الموج على البحر الأحمر إلى 2 متر.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى وفقا لبيان الارصاد