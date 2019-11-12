أخبار مصر | محكمة القاهرة الجديدة تبرئ "فهمي بهجت" من انتحال صفة ضابط شرطة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محكمة القاهرة الجديدة تبرئ "فهمي بهجت" من انتحال صفة ضابط شرطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد رشاد بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة فهمى بهجت، من الحكم الصادر من محكمة الجنح بتغريمه 200 جنيه وإلزامه مصاريف الدعوى.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رشاد وعضوية المستشارين محمد بهي الدين وكريم عثمان.

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وكانت النيابة العامة قد اسندت إلى فهمى بهجت أنه في 2 مارس 2018 بدائرة قسم التجمع الخامس تدخل في وظيفة عمومية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة، وانتحل صفة ضابط شرطة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وبمثول الدعوى أمام محكمة جنح القاهرة الجديدة قضت بتغريم المتهم 200 جنيه وإلزامه بالمصاريف في 13 مارس من هذا العام، وبتقديم المتهم استئناف على الحكم الصادر أمام محكمة جنح مستأنف، وبمداولة الجلسات، حضر المتهم بوكيل عنه محام وقدم دليل يحمل البراءة تأسيسا للوقائع.

ومن جانبه قال فهمي بهجت لـ "الخليج 365"، إنه قام برفع دعوى تعويض يطالب فيها بمبلغ مليون جنيه ضد مقدم البلاغ.