شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة العياط بعد حفظ تحقيقات قضيتها: «أنا اتعملت درس عمري ما هنساه» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
علقت أميرة أحمد عبدالله، المعروفة بـ«فتاة العياط»، على بيان النائب العام، والذي أمر فيه بحفظ التحقيقات في القضية؛ لوجودها في حالة دفاع شرعي عن نفسها.
وقالت «عبدالله»، خلال مداخلة تليفونية ببرنامجه «90 دقيقة»، المذاع على قناة «المحور»، مساء الثلاثاء: «الحمد لله إن ربنا نصفني، فرحت جدًا ببيان النائب العام».
وكشفت فتاة العياط، عن الدروس التي تعلمتها من هذه الواقعة، قائلة: «أتعلمت ما أخرجش من بيتنا غير لما أستأذن بابا وماما، وبقول للبنات ياخدوا بالهم من نفسهم»، مضيفة: «أنا اتعملت درس عمري ما هنساه».
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