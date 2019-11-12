شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من والد فتاة العياط بعد حفظ التحقيقات: أشكر القضاء النزيه العادل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد عبدالله والد فتاة العياط، تعليقا على حفظ التحقيقات في القضية براءة ابنته، :«أشكر القضاء المصري وكنت واثق في القضاء لأنه نزيه وعادل ولن يقبل أي ظلم على أي مواطن».

وأضاف أحمد عبدالله في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على في برنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة «الحدث اليوم»، :«الأسرة في سعادة بالغة بعد حفظ القضية، وابنتي بحاجة إلى علاج ودعم نفسي لأن نفسيتها تعبانة وكانت خايفة ترجع السجن مرة أخرى».

وأمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل أميرة أحمد عبدالله مرزوق، المعروفة بـ «فتاة العياط» لعدم الجناية لوجودها في حالة دفاع شرعي عن عرضها، وذلك في القضية رقم 14882 لسنة 2019 جنايات مركز شرطة العياط.