شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وفاة هيثم أحمد زكي.. متى تكون المكملات الغذائية «آمنة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محيي الدين حافظ، رئيس لجنة الصحة والصناعات الدوائية باتحاد المستثمرين، إن المكملات الغذائية، تدعم الجسم بالمعادن والفيتامينات والأحماض الأمينية، حال الاحتياج لها نتيجة عدم توازن الوجبات، كما هو الحال بالنسبة للأطفال أو كبار السن، في كثير من الأحيان.

وأضاف «حافظ»، خلال لقاء تليفزيوني، أن منظمة الصحة العالمية، حددت ما يسمى بـ«الحد اليومي المسموح» من المكملات الغذائية، مشيرًا إلى أنه مادام التزم الشخص بالحد الأدنى أو المطلوب فإن المكملات الغذائية تكون «آمنة تمامًا».

وتابع «تعليقا على أول تحرك برلماني ضد المكملات الغذائية، بعد واقعة وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، أن المكملات الغذائية قد تتحول إلى دواء هام، كما في حالات الأنيميا الحادة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة هي أكبر منتج للمكملات الغذائية في العالم».