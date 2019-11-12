شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: واشنطن تراقب الشخص الثالث بترتيب القيادة في تنظيم داعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد فضائية سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قال إن واشنطن تراقب الشخص الثالث في ترتيب القيادة في تنظيم داعش بعد البغدادي وتعرف مكانه.

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