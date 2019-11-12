شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة العياط فى أول تصريح بعد حفظ القضية:كابوس وخلص ..كنت واثقة فى ربنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت أميرة أحمد عبد الله مرزوق، الفتاة المتهمة بالقضية المعروفة اعلاميا بـ"فتاة العياط"، المتهمة بقتل سائق ميكروباص حاول اغتصابها، عقب مغادرتها مركز شرطة العياط، عقب قرار النائب العام بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل أميرة أحمد مرزوق وبراءة فتاة العياط، لعدم الجناية، لوجودها فى حالة دفاع شرعى عن عرضها، قائلة "انا كنت واثقة ان ربنا مش هيضيع حقي ، لانى عارفة انى بريئة ونيتى كانت خير من البداية".

وأكدت أميرة ، فى أول تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" ، بحمد ربنا على البشارة اللى انتوا بلغتونى بيها بحفظ القضية، والحمد لله إن الكابوس ده خلص، علشان ارجع لحياتى تانى وبيتى واقفل الموضوع ده خالص وانساه ، علشان سبب لي تعب نفسي جامد، خاصة الفترة اللى قضيتها في السجن.

وعن تعقيبها على قرار حفظ القضية، قالت أميرة، انا كان عندى ثقة كبيرة فى القضاء المصرى انه مش هيضيع حقي وبشكر كل الناس اللى كانت واقفة معايا وساندتنى فى القضية ، وبشكر كل اللى كانوا مصدقين انى مظلومة ومعملتش كدة غير علشان ادافع عن نفسي.

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ومن جانبه قال أحمد عبد الله ، والد الفتاة ، الحمد لله كل حاجة انتهت ونبدأ نشوف حياتنا لأن البنت تعتبت كتير في الفترة اللى قضيتها فى السجن ، وان شاء الله هحاول اخرجها من الازمة اللى مرت بيها .

ووجه والد الفتاة الشكر للقضاء المصرى بعد انصافه ابنته قائلا "احنا عندنا قضاء عادل مش بيظلم حد وبشكر كل اللى وقف جنبنا وساندنا خلال القضية".