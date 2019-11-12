شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم الاسكندرية»: تفعيل تسجيل الغياب الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، إنه عقد اجتماعًا عاجلا ضم مديرو الادارات التعليمية الثمانية بمقر المديرية الثلاثاء لبحث تنفيذ وتفعيل التعليمات العاجلة التي أصدرها الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، لجميع المدارس الثانوية بمختلف الإدارات لاتخاذ كل الإجراءات المناسبة التي تجعل المدرسة بيئة جاذبة للطلاب، وذلك في إطار القواعد.

وأضاف «الديب»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أنه تم التنبية على مديرو الادارات للتنبية بدورهم على مديرو المدارس الثانيوة بتفعيل التسجيل الالكترونى للغياب في كل مدرسة واتخاذ الاجراءات العاجلة في هذا الشأن من خلال اخطار ولى الامر بغياب نجله وتطبيق اللائحة والتى تنص على فصل أي طالب لا يسجل حضور طوال العام عن 85% .

وشدد على استخدام جميع الوسائل المتاحة التي تسهم في نجاح عملية التعليم والتعلم ومنها على سبيل المثال السبورات الذكية والمعامل وضرورة انتظام وفاعلية الزيارات الفنية للموجهين للمواد الدراسية المختلفة، وكذلك تم التشديد على انتظام تسجيل غياب الطلاب الالكتروني وانضباط السجلات الخاصة بالغياب.