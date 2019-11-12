شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب مصرية الأصل رئيسًا مشاركًا لكتلة اليسار في البرلمان الألماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتخب أعضاء حزب اليسار الألماني المعارض، الثلاثاء، رئيسين مشتركين لكتلتهما البرلمانية في البرلمان الألماني «بوندستاغ».

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وبقي السياسي المخضرم ديتمار بارتش (61 عامًا) في منصبه كرئيس مشارك للكتلة البرلمانية، وحلت أميرة محمد على، وهي ألمانية والدها مصري الأصل، محل ساره فاغنكنشت (50 عاما) كرئيسة مشاركة للكتلة أيضًا.

وقد اختار الأعضاء أميرة محمد على (39 عاما) كرئيسة من النساء على حساب زميلتها كارن لاي، وبلغت نسبة التأييد لأميرة محمد على 52.2%، بينما حصلت لاي على 42 في المائة فقط.

يشار إلى أن أميرة محمد على ولدت في هامبورغ شمال ألمانيا عام 1980 لأب مصري وأم ألمانية، وتعيش منذ أعوام طويلة في مدينة أولدنبورغ بولاية سكسونيا السفلى، وتعمل محامية ومتحدثة باسم الكتلة البرلمانية لحزب اليسار عن شؤون حماية الحيوان وحماية المستهلك. كما أنها نائبة بالبرلمان الألماني «بوندستاغ» منذ عام 2017.