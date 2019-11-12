شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي يحذّر من سوء الأدب مع الله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من سوء الأدب مع الله، موضحا: «اوعى تقول دعوت ربنا ولم يستجب، هذا أمر خطير وتشهير بالله، قد تنزل الإجابة فورية وقد تتأخر».

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، الثلاثاء: «كل اللى هيدخل الجنة هيكون بفضل الله، وليس عمله، حتى النبى محمد، صلى الله عليه وسلم، كان يقول هذا».