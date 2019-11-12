شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور ورعاية السيسي.. الأزهر يعقد مؤتمرًا عالميًّا لتجديد الفكر الديني يناير المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الأزهر الشريف إخطارًا من رئاسة الجمهورية برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحضوره لمؤتمر الأزهر العالمي لتجديد الفكر الديني، المقرر عقده في يناير المقبل، بعنوان «مؤتمر الأزهر العالمي لتجديد الفكر والعلوم الإسلامية».

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وعبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، عن شكره للرئيس السيسي على استجابته الكريمة ودعمه لمؤتمر الأزهر الشريف من أجل تحقيق رسالته في بيان سماحة الإسلام ونبذ الفكر المتطرف.

تجدر الإشارة إلى أن الأزهر الشريف عقد مجموعة من ورش العمل ضمَّت ممثلين عن مختلف المؤسسات، كما سيواصل حواره مع مختلف فئات المجتمع حول تحديات تجديد الفكر الديني.

ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر علماء متخصصون من مختلف أنحاء العالم الإسلامي.