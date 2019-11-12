شكرا لقرائتكم خبر عن «فتاة العياط» من «السكين الملّطخ بالدماء» إلى «حفظ التحقيقات» (تسلسُل زمني) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، الثلاثاء، بحفظ التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فتاة العياط».

وجاء قرار النائب العام بعد تقديم دفاع الفتاة، التماسًا للمستشار حمادة الصاوي، الذي أصدر قراره سالف الذكر، لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى.

«المصري اليوم» يرصُد قضية «فتاة العياط» منذ بدايتها وحتى حفظ التحقيقات من خلال تسلسُل زمني..

1. 14 يوليو الماضي، سلّمت «فتاة العياط» نفسها لأفراد قسم شرطة العياط، دخلت عليهم وملابسها ملطخة بالدماء.

2. حملت «فتاة العياط» سكينًا، وقالت: «قتلت سواق كان عايز يعتدى عليا».

3. 21 يوليو، تحرّت النيابة عما إذا كانت «فتاة العياط» قامت بالجريمة بمفردها أم بمساعدة آخرين.

4. بدأت النيابة في مخاطبة شركات المحمول لتتبع الهواتف الخاصة بالفتاة والمجني عليه وباقي المتهمين.

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5. 25 يوليو، حققت النيابة مع المتهم الثاني «وائل»، بشأن مساعدته للمجني عليه، وتحريضه على الاعتداء عليها.

6. بدأ التحقيق مع النيابة مع المتهم الثالث، والذي وجهت له تهمة الاشتراك مع المتهم الثاني في استدراج الفتاة لمنطقة جبلية من أجل الاعتداء عليها.

7. وفي 30 يوليو، جدّد قاضي المعارضات بجنوب الجيزة، حبس «فتاة العياط» لمدة 15 يوما.

8. 12 أغسطس، أعلنت تحريات مركز شرطة العياط، اعتراف المتهمين بأنهما كانا على علم باستدراج السائق لفتاة العياط.

9. 26 أغسطس، بعد إثبات إدانة المتهم الثاني والثالث، تم إخلاء سبيل فتاة العياط بكفالة عشرة آلاف جنيه.

10. مع بدايات سبتمبر، جدّد قاضي غرفة المشورة بمحكمة العياط، حبس المتهمين، لمدة 45 يومًا.

11. تسلمت النيابة تقرير الطب الشرعي الخاص بالقضية.

12. تم تسليم «فتاة العياط» لولي أمرها.

13. أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بحفظ التحقيق.