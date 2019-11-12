شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يناقش تقريرًا حول إنجازات حاضنة «طريق» التكنولوجية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور هشام الديب، رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، حول وصول حاضنة «طريق» التكنولوجية للمتوسط العالمى لمعايير منظمة، والتى تعد أكبر منظمة عالمية خاصة بتقييم أداء الحاضنات التكنولوجية ومشروعات الأعمال التي تتبع الجامعات والمعاهد البحثية أو المنظمات والهيئات الحكومية وغير الحكومية.

وأشار التقرير إلى أن حاضنة «طريق» انضمت لمنظمة العالمية منذ ثلاثة أعوام استطاعت خلالها تحقيق المتوسط العالمى في المعايير الثلاثة التي تعتمد عليها المنظمة لقياس مؤشرات برامج الاحتضان ومشروعات الأعمال وهى: قياس التأثير والمردود الاقتصادى الذي تساهم به الحاضنة بالنسبة للمجتمع المحيط، وقياس الفوائد والخدمات التي تحصل عليها الشركات الناشئة خلال فترة احتضانها، وقدرة الحاضنة على اكتساب جهات خارجية داعمة ومستثمرين لدعم الشركات الناشئة التابعة.

وكذلك نجاح الحاضنة في تحقيق المتوسط العالمي في المعايير التفصيلية مثل حجم شبكة العلاقات والخبراء، والقدرة على الثبات في المستوى والتطوير، فضلًا عن اجتذاب عدد كبير من المشاريع والجهات الداعمة، والخدمات المقدمة خلال فترة ما بعد الاحتضان، مشيرا إلى تخطي الحاضنة حاجز المتوسط العالمى بقدر كبير في بعض هذه المعايير.

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كما أوضح التقرير تحقيق حاضنة «طريق» لعدد من الإنجازات مؤخرا حيث حصلت على جائزة أفضل شركة ناشئة بالدورة الثالثة لمعرض القاهرة تبتكر الدولى السادس 2019، كماتم اختيار اثنين من الشركات المحتضنة بها،.

وأضاف التقرير أن الابتكارات التي قدمتها الحاضنة من خلال الشركات الناشئة التابعة لها تمثلت في برنامج automatic recognition machine، وهو برنامج قدمته شركة fruitful solution ويعتمد على الذكاء الاصطناعى وتكنولوجيا رؤية الحاسوب للفحص، والفرز الآلى بجودة عالية وباستخدام تقنية رؤية الأشياء، أما شركة hexel labs فقدمت عرضا لتطوير جهاز اتصال ذكى يمكن من خلاله التحكم عن بعد بالأجهزة سواء في المنزل أو في المؤسسات الحكومية وذلك باستخدام تقنية إنترنت الأشياء ومن خلال تطبيق على الهاتف المحمول.

ولفت التقرير إلى حصول الشركات المحتضنة بحاضنة «طريق» على عدد من الجوائز خلال السنوات الماضية، حيث فازت شركة «ميدوسا» بالدورة الثانية للمعرض لعام 2018، كما فازت الشركة بالميدالية الذهبية بمعرض جنيف الدولى للابتكارات لعام 2019، وفازت شركة «أورجا سويل» بجائزة مالية قدرها 25 ألف جنيه في معرض القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2018، وفازت شركة «أم أي أيه» بالمركز الأول وجائزة مالية قدرها 50 ألف جنيه في الموسم السابع لمهرجان الإبداع الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع جامعة الدول العربية.

يُذكر أن حاضنة «طريق» تتبع في الإشراف والإدارة معهد بحوث الإلكترونيات بتمويل وإشراف برنامج «إنطلاق» للحاضنات التكنولوجية بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.