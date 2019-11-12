شكرا لقرائتكم خبر عن «ابني البدري».. حملة للاحتفال باليوم العالمي للطفل المبتسر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تُطلق الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال، حملة «ابني البدري»، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للطفل المبتسر.

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وتهدف الحملة إلى تقليل معدلات الولادات المبكرة في مصر، وتحسين صحة الأطفال المبتسرين، ودعم ذويهم من خلال حزمة من الفاعليات التوعوية والعلمية والمجتمعية من أجل رفع الوعي المجتمعي.

يوافق اليوم العالمي للطفل المبتسر، 17 نوفمبر، ويتم الاحتفال به على مدار أسبوع كامل، ويشمل جلسات حوارية وبرامج علمية واحتفالية داخل نادي شباب الجزيرة، بحضور ممثلين من وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي والهيئات العالمية.

وتقوم الجمعية بحزمة من الفعاليات ضمن حملة «ابني البدري» ومبادرة «فرصتي لصحة عيلتي وصحتي»، والتي تهتم بصحة الطفل المصري في أيامه الأولى.