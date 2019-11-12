شكرا لقرائتكم خبر عن لدعم مصر في حربها ضد الإرهاب.. وقفة تضامن للجالية المصرية بجنيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم عدد من أعضاء الجالية المصرية، بمدينة جنيف السويسرية، الثلاثاء، وقفة أمام المقر الأوروبي للأمم المتحدة، تأييدًا للدولة المصرية في حربها ضد الإرهاب.

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وقال فريد محمد موسى، نائب رئيس الجالية المصرية بجنيف، وعضو الأمانة العامة للجاليات المصرية في أوروبا، إن الجالية تُرسل رسالة للمصريين في الداخل، أنها متضامنة معهم في حربهم ضد الإرهاب.

وأكد محمد البطوط، عضو الأمانة العامة للجاليات المصرية في أوروبا، وعضو الجالية المصرية بجنيف، أن تنظيم المصريين بالخارج للوقفة، يأت لرفض ما تروجه القنوات والمنصات الإعلامية بشأن ملف حقوق الإنسان في مصر، وتشويه الوقائع.

وقال جمال حماد، عضو الجالية المصرية بجنيف، إن الجالية قررت تنظيم تلك الوقفة لدعم جهود الدولة، وإرسال رسالة للعالم بأننا «رغم وجودنا بالخارج إلا أننا متواصلين مع مصر، ونرفض كافة محاولات الإساءة وتشويه الصورة المستمرة من قبل جهات تستهدف مصر».

عدد من أعضاء الجالية المصرية بجنيف ينظمون وقفة تضامن لدعم مصر فى حربها ضد الإرهاب