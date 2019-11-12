شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي الدولي الثاني للتأمين بشرم الشيخ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت فعاليات المؤتمر السنوى الدولى الثانى للتأمين بشرم الشيخ، تحت عنوان «إغلاق فجوة الحماية التأمينية لتحقيق الربحية في صناعة التأمين»، خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمير الجارى، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء محمود عيسي.

Advertisements

وخلال المؤتمر، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه يجري تعديلات على قانون الضريبة على الدخل، ومن المقرر دراسة إضافة تعديلات تخص قطاع التأمين، مضيفًا أنه من المنتظر الانتهاء من تعديلات القانون نفسه خلال الشهرين المقبلين.

يُناقش المؤتمر 5 محاور هامة، في مقدمتها التطور التشريعي في قطاع التأمين، وأثره على التغلب على التحديات التي تواجه القطاع اليوم ومسستقبلاً، وكذلك سبل تقليص فجوة الحماية التأمينية، لتحقيق الربحية في التأمينات العامة، وفجوة الحماية التأمينية لمخاطر المناخ والكوارث الطبيعية.

كما يناقش المؤتمر المتطلبات الأساسية لنجاح وسطاء التأمين كشركاء، وتوسيع منظور تأمينات الحياة من خلال خطط تأمين الرعاية الصحية طويلة الأجل.

فعاليات مؤتمر« إغلاق فجوة الحماية التأمينية – لتحقيق الربحية فى صناعة التأمين» بشرم الشيخ

فعاليات مؤتمر« إغلاق فجوة الحماية التأمينية – لتحقيق الربحية فى صناعة التأمين» بشرم الشيخ

فعاليات مؤتمر« إغلاق فجوة الحماية التأمينية – لتحقيق الربحية فى صناعة التأمين» بشرم الشيخ