شكرا لقرائتكم خبر عن «مدبولي» يشهد توقيع اتفاق بين الصندوق السيادي وقطاع الأعمال العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، توقيع بروتوكولين بين صندوق مصر السيادى ووزاره قطاع الأعمال العام، وكذلك بنك الاستثمار القومى.

وقالت وزيره التخطيط والتنمية الإدارية: «البروتوكول بداية التعاون لتفعيل عمل الصندوق»، فيما قال وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، إن وزارته تتطلع لدعم الشركات العامة.