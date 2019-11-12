شكرا لقرائتكم خبر عن المرشحون في انتخابات نادي القضاة يواصلون أعمال الدعاية لقوائمهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل المرشحون في انتخابات مجلس إدارة نادى القضاة، أمس، نشاطهم الانتخابى، وأعمال الدعاية لقوائمهم، قبل الانتخابات المقررة في 20 ديسمبر المقبل.

وقالت قائمة «تكافل القدرات، وتضافر الجهود، واستثمار الخبرات»، برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس النادى المنتهية ولايته، والمرشح لمرة ثانية، إنها تتبنى رؤية طموحة للنادى، تركز على دعم سيادة القانون وحماية الحريات العامة بكافة الوسائل والأطر القانونية، ومن خلال التعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة والسعى نحو كسب ثقة الشعب في السلطة القضائية باعتبارها أهم الغايات التي يسعى النادى لتحقيقها، وهو ماسينعكس بشكل مباشر في تبوء السلطة القضائية المكانة المرموقة.

وكثفت قائمة «خادمى القضاة»، برئاسة المستشار أحمد الشافعى، رئيس محكمة جنايات المنصورة، والمرشح على مقعد رئاسة النادى، من جوالاتها الانتخابية، بمحافظات: بورسعيد، وكفر الشيخ، والبحيرة، لعرض البرنامج الانتخابى لها، وقالت المستشار علا حسين، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، مرشحة القائمة على مقعد المستشارين، في كلمة لها للقضاة خلال الجوالات، إنها سبق وترشحت في العام 2016 كمستقلة، وحصدت على نسبة أصوات مرتفعة، وبهذه الانتخابات الحالية تُعد هي السيدة المرشحة الوحيدة، وحال نجاحها ستمثل الجميع رجالاً ونساءً، وتعمل على خدمة زميلتها القاضيات وعددهن إلى الآن 66 قاضية، ومن الممكن أن تطالب مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل بتعيين قاضيات أخريات، معتبرةً أن طلب «الشافعى» بانضمامها لقائمته: «تقدير للمرأة.. وشخصى كمرشح لديه ثقل بين زملائه».

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وأفادت «حسين» بأنها خاصت الانتخابات قبل ذلك، وكانت فترة الدعاية الانتخابية قصيرة للغاية، ورغم ذلك حصلت على ثقة زملائها، رغم أن ترشحها وزميلتها القاضية غادة شوقى بالانتخابات السابقة كان لأول مرة، وهما السيدتان الوحيدتان اللتان خاضتا تلك الانتخابات على مدار تاريخ نادى القضاة، مشيرة إلى أنها في تلك المرة تثق في فوزها للانضمامها لقائمة يترأسها «قيمة وقامة قضائية مثل الشافعى»، وأن برنامجها الانتخابى الذي سبق وأعلنته في الانتخابات الماضية، قدمته لـ«الشافعى»، لافتة إلى أن جميع مرشحى القائمة يعملون كوحدة واحدة «كل واحد فينا بيقدم أفكاره لصياغتها بالبرنامج».

وتواصل قائمة الوسط، برئاسة المستشار الدكتور عبدالفتاح مراد، رئيس محكمة استئاف الإسكندرية، المرشح لرئاسة مجلس إدارة النادى، خطة المرور على محاكم القاهرة، ومرت على الدوائر المدنية والجنائية لمحكمة النقض، ذلك تنفيذًا لخطة الدعاية الانتخابية المحددة، وتقابل رئيس القائمة وأعضائها مع رؤوساء الدوائر عقب انتهاء جلساتهم، ودونوا رغبات القضاة المتنوعة في مستقبل أفضل لهم.

وانتهت قائمة «وحدة القضاة» التي يترأسها المستشار يسرى عبدالكريم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، المرشح على رئاسة النادى، من صياغة برنامجها الانتخابى، وجاء فيه إن ضمن الفاعليات التي شارك فيها رئيس القائمة: «كنا مشاركين في كافة الجمعيات العمومية للنادى، وما أمكن بأندية قضاة الأقاليم، وخاصة المتعلق منها بشأن الدولة المصرية أو شؤون قضائها الشامخ، وخاصةً عندما وقع الاعتداء على القضاء المصري بالإعلانات الدستورية التي كانت تنال منه، في ذلك الوقت حال رئاسة المستشار أحمد الزند، وزير العدل ورئيس النادى السابق».

ومن جانبه، اعتبر المستشار شادى طارق شلبى، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، المرشح لرئاسة النادى كمستقل، ترشحه اقتداءً بالرسول «ص» الذي كان يشجع الشباب في القيادة، قائلاً: «الحماس والانطلاق سمة الشباب.. فيه حاجات كدة مينفعش فيهاغير الشباب.. ما دامت الخطوات محسوبة، والبركة في الشباب».

المستشار أحمد الشافعي رئيس قائمة خادمى القضاه رفقة أعضاء القائمة أثناء الجولات الانتخابية

المستشار أحمد الشافعي رئيس قائمة خادمى القضاه رفقة أعضاء القائمة أثناء الجولات الانتخابية

المستشار أحمد الشافعي رئيس قائمة خادمى القضاه رفقة أعضاء القائمة أثناء الجولات الانتخابية

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