شكرا لقرائتكم خبر عن مكرم محمد أحمد: توفر السلع بالأسواق السبب الرئيسي في انخفاض أسعارها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، ان هناك انخفاض كبير في اسعار في بعض السلع.

وأضاف «مكرم»، في حواره مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج «حديث المساء» المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، أن آليات السوق لها ضوابط، مشيرًا إلى أن العرض والطلب هو من يتحكم في نزول الأسعار.

وتابع رئيس المجلس الأعلى للأعلام أن هناك ارتياحا كبير لدي الناس من انخفاض بعص الأسعار للسلع أساسية، مشيرًا إلى أن بعض الحملات التي تشن من قبل الجهات المسرولة عن الأسواق تساهم ايضا في فكرة ضبط الأسواق، موضحا أن انخفاض سعر السلعة هو فكرة العرض والطلب عليها.